Covid, Fauci: "Per ora non servono nuovi vaccini contro Omicron"

Ansa

Il booster con gli attuali vaccini anti-Covid offre una buona protezione contro Omicron, per cui al momento "non servono nuovi rimedi specifici per questa variante". E' quanto afferma l'immunologo Anthony Fauci, consigliere per la pandemia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una lectio magistralis tenuta in collegamento video con La Sapienza di Roma.