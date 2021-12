Covid, Fauci: "Non prevedo restrizioni a ingressi negli Usa dall'Europa"

Ansa

Nuove restrizioni all'ingresso negli Usa per le persone provenienti dall'Europa "non penso che saranno introdotte, perché c'è già abbastanza diffusione della variante Omicron negli Stati Uniti. La situazione rimarrà così". Lo ha detto Anthony Fauci, immunologo e Chief medical advisor della Casa Bianca. "Di sicuro - ha aggiunto - sappiamo che Omicron è più contagiosa, non siamo del tutto sicuri che sia meno grave".