Covid, Fauci: "In Usa vaccinazione bambini potrebbe iniziare in estate"

Ansa

L'immunologo statunitense, Anthony Fauci, ha fatto sapere che l'amministrazione Biden spera di iniziare a vaccinare i bambini entro la tarda primavera o all'inizio dell'estate. L'esperto ha riferito che gli studi clinici per determinare se i vaccini contro il coronavirus approvati siano sicuri per i bambini inizieranno nei "prossimi due mesi". I risultati potrebbero influenzare il dibattito su come riaprire in sicurezza le scuole pubbliche.