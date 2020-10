Covid, Facebook vieta gli annunci contro le vaccinazioni

Facebook ha annunciato che lancerà una nuova politica globale che vieta gli annunci che scoraggiano le vaccinazioni. il social media consentirà comunque gli annunci che difendono o sono contrari alle politiche governative sui vaccini, incluso quello contro il Covid. Il divieto, spiega un portavoce, include "la presentazione dei vaccini come inutili e malsani, come anche la descrizione delle malattie per cui i vaccini sono create come innocue".