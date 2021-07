-afp

"Non ci lasceremo distrarre da accuse non supportate dai dati. Il fatto è che più di 2 miliardi di persone hanno visualizzatore informazioni autorevoli sul Covid e sui vaccini su Facebook, più di qualsiasi altro posto in Internet". Così il portavoce del colosso, Dani Lever, ha risposto alle accuse del presidente Usa Joe Biden, secondo cui i social network "stanno uccidendo le persone" consentendo la disinformazione sul vaccino.