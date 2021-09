Covid, Eurobarometro: in Italia fiducia sui vaccini tra le più alte in Ue

Gli italiani sono tra i più favorevoli in Europa ai vaccini anti-Covid e al Green pass. Emerge dai dati dell'Eurobarometro Flash, raccolti da Ipsos European Public Affairs dal 17 al 25 agosto 2021. Il 72% degli abitanti Ue e il 77% degli italiani considerano che i benefici dei vaccini superino i potenziali rischi. Alto anche il consenso per il Green pass, indicato come "il sistema più sicuro per viaggiare": 65% per gli europei e 75% per gli italiani.