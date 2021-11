Covid, esperti Fda favorevoli alla pillola di Merck

Ansa

I benefici della pillola per il Covid di Merck superano i rischi. E' il parere del comitato consultivo della Food and Drug Administration americana, che con 13 voti a favore e 10 contrari ha appoggiato la pillola Merck. Il gruppo ha specificamente sostenuto il farmaco per gli adulti con Covid da lieve a moderato con patologie che rendono la loro condizione particolarmente a rischio, come obesità, asma e vecchiaia.