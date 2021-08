Nelle strade di Sydney, dove il lockdown è giunto alla sua sesta settimana, è arrivato l'esercito per assicurare il rispetto del confinamento e favorire gli approvvigionamenti. I residenti possono uscire di casa solo per fare esercizio, per svolgere lavori essenziali, per ragioni mediche e per acquistare beni di prima necessità ma ad oggi ci sono state diverse violazioni e la polizia ha inflitto numerose multe.