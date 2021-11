Covid, Ema: contagi in aumento in Ue, raccomandiamo vaccini e terza dose

IPA

I contagi da coronavirus "sono in rialzo in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea e la maggioranza dei malati sono i non vaccinati". Lo ha spiegato Marco Cavaleri, medico dell'Ema, in una conferenza stampa. Per questo, ha detto, "raccomandiamo a tutti di vaccinarsi e a chi è candidabile di fare la terza dose". Cavaleri ha poi aggiunto che è importante anche somministrare i vaccini antinfluenzali.