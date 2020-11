Covid, elevato numero di decessi nelle case di riposo in Francia

Esplode il numero di decessi nelle case di riposo in Francia: 754 in quattro giorni. Sommati ai 466 delle ultime 24 ore negli ospedali, si raggiunge un totale di 42.207 da inizio pandemia. Diminuisce nettamente, invece, il numero dei nuovi casi in 24 ore: 22.180, una cifra nettamente inferiore alle 40-50mila della settimana scorsa. Sono 4.750 i ricoverati nei reparti di rianimazione.