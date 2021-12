Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron

Ansa

"La probabilità di un'ulteriore diffusione della variante Omicron del Covid è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto". Lo sostiene Andrea Ammon, direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. "E' urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l'impatto sui sistemi sanitari", aggiunge.