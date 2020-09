Covid, Ecdc: "L'Italia tra i Paesi a basso rischio"

L'Italia è tra i Paesi valutati "a rischio complessivo basso di Covid per la popolazione e per il sistema sanitario". E' quanto risulta all'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), secondo cui è invece "moderato" il rischio complessivo per gli individui vulnerabili, come gli anziani. Per queste categorie di persone infatti "l'impatto della malattia è molto alto".