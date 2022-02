Covid, Ecdc: "La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante"

"La pandemia non è finita, è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi.

Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Lo sostiene Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc. "Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure, saranno i Paesi a deciderlo", ha rilevato. E sulle mascherine ha aggiunto: "Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità, bisogna mantenerle nei luoghi dove non c'è distanziamento, specialmente al chiuso".