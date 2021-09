Covid, Ecdc: "In autunno aumento dei contagi tra i bambini"

ansa

Nei prossimi mesi si registreranno percentuali maggiori di casi di Covid tra i bambini. E' quanto emerge dalla valutazione del rischio redatta dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. "Interventi come il distanziamento, la prevenzione degli assembramenti, l'igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per evitare la trasmissione del virus negli ambienti scolastici", sottolineano gli esperti.