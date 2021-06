Covid, Ecdc: contagi in calo ma attenti a Europei e viaggi extra Ue

ansa

I numeri del Covid sono in calo in tutta Europa ma "siamo lontani dall'immunità ed eventi di massa, come quelli legati agli Europei di calcio, potrebbero innescare nuovi contagi se non accompagnati da misure di mitigazione". E' quanto si legge nell'ultimo rapporto sulla valutazione del rischio Covid dell'Ecdc (Centro europeo prevenzione e controllo malattie), che mette in guardia anche dai viaggi fuori dall'Unione europea per il pericolo varianti.