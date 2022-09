Covid e vaccini, Novavax annuncia il via libera dell'Ema al booster

Novavax ha annunciato che il vaccino contro il Covid Nuvaxovid ha ricevuto il via libera dal Comitato per i medicinali per uso umano dall'Agenzia europea del farmaco.

Autorizzata quindi l'immissione in commercio condizionata estesa per somministrare il preparato come dose di richiamo omologa ed eterologa dai 18 anni in su. Il parere dell'Ema, dice una nota, si basa sui risultati di due studi di fase 2 e dello studio COV-BOOST.