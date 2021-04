Covid, dieci morti nel Regno Unito: mai così pochi da settembre 2020

Afp

Cala ai minimi da sette mesi il numero dei decessi per Covid nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore si sono registrati dieci morti, il numero più basso dal 14 settembre 2020. I nuovi contagi sono invece scesi a quota 3.423. "Non socializzare e non riunirsi al chiuso nemmeno a Pasqua, perché l'emergenza non è ancora alle spalle", ha avvertito il premier britannico Boris Johnson.