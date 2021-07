ansa

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, non intende ristabilire l'obbligo di mascherina al chiuso nonostante il balzo dei casi di Covid per la variante Delta. Lo ha detto lo stesso de Blasio, sottolineando che "le mascherine di sicuro hanno valore ma non vanno alla radice del problema. Alla radice ci vanno i vaccini", ha spiegato il primo cittadino. Los Angeles, invece, di recente ha imposto nuovamente l'obbligo di mascherine al chiuso.