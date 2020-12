Covid, dalla Ue 70 milioni ai Balcani per accesso ai vaccini

Ansa

La Commissione europea ha dato il via libera a un pacchetto da 70 milioni di euro per aiutare i Paesi dei Balcani occidentali ad accedere ai vaccini contro il Covid. "Una rapida campagna di vaccinazione di massa sarà decisiva per porre fine alla pandemia e per avviare la ripresa socio-economica dei Balcani occidentali", ha sottolineato il commissario Ue per la politica di vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi.