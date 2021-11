Covid, dal 23 novembre Israele vaccinerà i bambini 5-11 anni

Afp

Israele comincerà a vaccinare i minori da 5 a 11 anni a partire dal 23 novembre. Lo ha annunciato il premier Naftali Bennett dopo l'arrivo nel Paese delle fiale del vaccino Pfizer dosate per quella fascia di età. "Sono consapevole che ci sia sensibilità sull'argomento - ha sottolineato -. Ci sono persone che hanno paura di vaccinare i bambini e non sono necessariamente dei No vax. La mia risposta a queste preoccupazioni è la totale trasparenza".