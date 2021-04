Covid, da oggi negli Usa vaccinazioni aperte a tutti gli adulti

Ansa

La campagna di vaccinazione degli Stati uniti apre da oggi la possibilità di vaccinarsi a tutti gli adulti del Paese. Attualmente oltre 131,2 milioni di americani hanno ricevuto almeno una dose, il 50,4% della popolazione. Il 32,5% è totalmente vaccinato, così come il 65,9% degli over 65. Si tratta di cifre molto alte, registrate nonostante la sospensione dell'uso del vaccino monodose Johnson&Johnson per casi sospetti di trombosi.