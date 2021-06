Covid, col 70% di vaccinati New York raggiunge l'immunità di gregge

ufficio-stampa

Lo Stato di New York, dove il 70% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid, ha raggiunto l'immunità di gregge. In questo modo diventa facoltativa la maggior parte delle restrizioni. Negozi, ristoranti e palestre, infatti, potranno decidere se far indossare o meno la mascherina alla clientela. Distanziamento e dispositivi di protezione individuali restano comunque obbligatori per i non vaccinati.