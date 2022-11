Covid, in Cina registrati oltre 40mila casi: nessuna vittima

In Cina aumentano i casi Covid per il quinto giorno di fila.

Nella giornata del 27 novembre sono state registrate oltre 40mila nuove infezioni (40.347), di cui 36.525 asintomatici, dati in aumento rispetto ai 39.791 casi (di cui 36.082 asintomatici) del giorno precedente. Lo afferma la Commissione sanitaria cinese. Non si registrano vittime. In queste ore nel paese si registrano scontri tra manifestanti e polizia per la politica "Covid zero" adottata dal governo cinese.