Covid, Cina: "Reprimere le forze ostili dopo le proteste"

Le misure anti Covid hanno provocato violente proteste in Cina, con la conseguente richiesta da parte delle autorità di "reprimere le forze ostili".

I vertici del Partito Comunista cinese si sono inoltre impegnati a rettificare le misure di controllo della pandemia per ridurre il loro impatto sulla vita delle persone, imputando la frustrazione pubblica all'applicazione da parte dei funzionati locali, che adottano un "approccio unico per tutti". Cheng Youquan, direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha detto che i lockdown per stroncare la diffusione del virus dovrebbero essere revocati "il più rapidamente possibile".