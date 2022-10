Covid, Cina: casi quadruplicati nel mezzo del Congresso Partito comunista

La Cina ha intensificato le misure anti Covid, rafforzando i controlli pubblici e chiudendo alcuni complessi residenziali a causa dei casi quadruplicatisi, proprio quando è in corso il XX Congresso del Partito comunista che dovrebbe dare al presidente Xi Jinping un inedito terzo mandato alla guida del Pcc.

Pechino ha riportato mercoledì 18 casi trasmessi localmente, portando il conteggio degli ultimi 10 giorni a 197, quattro volte le 49 infezioni rilevate nei precedenti 10 giorni. Sono numeri piccoli rispetto ad altri Paesi, ma sufficienti per far scattare la politica dello "zero Covid".