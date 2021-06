Covid, Cile estende la chiusura delle frontiere al 30 giugno

Ansa

Il governo del Cile ha annunciato che la chiusura delle frontiere a causa della pandemia di coronavirus sarà estesa fino al 30 giugno. La misura era già stata prorogata a maggio fino al 15 giugno. I viaggi all'estero saranno consentiti solo con un permesso specifico rilasciato in caso di situazioni straordinarie, come i trasferimenti umanitari e gli spostamenti essenziali per la salute.