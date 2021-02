Covid, Centro Ue per controllo malattie: rischio alto per le varianti

ansa

A causa delle varianti del coronavirus il rischio associato a un'ulteriore diffusione nell'Ue è "attualmente valutato come alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili". Lo scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sottolineando che i Paesi dovrebbero accelerare le campagne di vaccinazione perché le mutazioni hanno "maggiore trasmissibilità".