Covid, Centro Ue malattie: situazione molto preoccupante in 10 Paesi

Afp

In Europa l'epidemia di Covid continua a peggiorare e la situazione è "molto preoccupante" in dieci Paesi e "preoccupante" in altri dieci. Lo ha affermato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. A destare più apprensione sono Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria e Slovenia.