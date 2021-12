Covid, Centro malattie Usa sconsiglia viaggi in Italia per rischio "molto alto"

-afp

Il Cdc, il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha aggiunto l'Italia alla categoria a più alto rischio per i viaggi, denominata con il numero 4. In genere, il Cdc colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni siano stati registrati più di 500 contagi Covid ogni 100mila residenti: i viaggi sono sconsigliati. La scorsa settimana era toccato alla Francia.