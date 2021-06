Covid, Casa Bianca: mancheremo target 70% vaccinati entro il 4 luglio

Gli Stati Uniti non raggiungeranno il traguardo del 70% di adulti con almeno una dose di vaccino entro il 4 luglio come si augurava il presidente Joe Biden. Lo ha ammesso ufficialmente la task force anti-Covid della Casa Bianca. L'obiettivo del 70% è stato raggiunto con gli adulti over 30 mentre è a buon punto la vaccinazione della fascia tra i 27 e i 30 ma, secondo la Casa Bianca, "abbiamo altro lavoro da fare per quelli tra i 18 e i 26 anni".