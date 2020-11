Covid, Bruxelles: "Abbiamo assicurato 1,2 miliardi di dosi di vaccino"

Afp

La Commissione europea ha "assicurato finora 1,2 miliardi di dosi di vaccini promettenti per gli europei e per il mondo". Lo scrivono su Twitter i vertici di Bruxelles, spiegando: "Un vaccino sicuro ed efficace è il nostro modo migliore per sconfiggere il virus. Le dosi verranno dispiegate rapidamente una volta che l'autorizzazione confermerà i risultati positivi".