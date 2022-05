Covid, Bill Gates: servono ancora soldi ma attenzione su pandemia sta svanendo

Per la tutela della salute a livello globale "c'è ancora bisogno di soldi, ma l'attenzione sul Covid sta svanendo".

Lo ha detto Bill Gates al panel "Prepararsi per la prossima pandemia" al World Economic Forum a Davos. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato che "i mercati non incentivano i finanziamenti per la prevenzione pandemica" e che è necessaria "la capacità di monitorare i focolai a livello locale e globale".