Covid, Bild: Merkel vuole il lockdown duro da mercoledi

angela merkel mascherina

Angela Merkel vorrebbe introdurre il lockdown duro in Germania, con la chiusura di scuole, asili e negozi, già a partire da mercoledì. Lo scrive la Bild on line, in vista del vertice di domenica fra la cancelliera e i governatori dei Laender. Stando ad alcuni media, la decisione sarebbe in realtà già stata presa.