Covid, Biden: "Vaccinatevi, prima o poi Omicron arriverà anche in Usa"

Afp

Il presidente Usa Joe Biden ha invitato gli americani a vaccinarsi per contrastare la nuova variante Omicron che, ha sottolineato, "prima o poi arriverà anche negli Stati Uniti". Il capo della Casa Bianca ha poi espresso la sua approvazione per la "trasparenza" con cui il Sudafrica ha subito dato notizia della variante, consentendo di mettere in atto nuove restrizioni ai viaggi che "ci danno tempo per ulteriori interventi".