Covid, Biden: frustrazione per 80 milioni americani non vaccinati 

Afp

"Molti di noi sono frustrati per i circa 80 milioni di americani che non sono vaccinati", "una minoranza che impedisce di girare pagina". Lo ha detto Joe Biden parlando alla Nazione della crisi Covid per illustrare il suo nuovo piano contro la pandemia che, ha detto, potrebbe durare per un po'. Ma gli Usa, ha assicurato, hanno i mezzi per combattere il virus "se aumentiamo il ritmo delle vaccinazioni".