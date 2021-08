Covid, Biden: azioni legali contro chi vieta l'uso delle mascherine a scuola

Afp

L'amministrazione Usa è pronta ad avviare azioni legali contro i governatori che proveranno a rovesciare le direttive sull'uso delle mascherine diramate dai presidi e dei sovrintendenti scolastici. Lo ha detto il presidente Biden, incaricando il ministero dell'Istruzione di vigilare. Da settimane in Stati come Florida e Texas è in corso una vera e propria battaglia sulle mascherine, con i governatori repubblicani contrari all'obbligo.