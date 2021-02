Covid, Biden a G7: 4 miliardi per piano globale di vaccinazione 

ansa

Il presidente americano Joe Biden è pronto a impegnarsi con i leader del G7 per lo stanziamento di 4 miliardi di dollari per il programma di vaccinazione globale contro il Covid. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che entro la fine di febbraio, per finanziare la distribuzione dei vaccini alle popolazioni dei Paesi più poveri, saranno elargiti due miliardi di dollari, mentre altri due arriveranno nel corso dei prossimi due anni.