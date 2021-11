Covid, Berlino lascerà fuori da ristoranti e cinema i non vaccinati

Ansa

A partire da lunedì a Berlino non sarà più possibile andare al ristorante, al cinema o a vedere una mostra senza essere vaccinati o guariti. E' questo il nuovo regolamento introdotto dal Senato per rimediare alla forte crescita dei contagio da Covid nella capitale. Per entrare al cinema o al ristorante, ma anche nei centri sportivi come negli impianti termali, non sarà più consentito mostrare soltanto il risultato di un test Covid.