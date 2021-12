Covid, Austria: picco annuale di ricoveri in terapia intensiva

Ansa

L'Austria ha registrato il pico annuale di ricoveri in terapia intensiva per Covid. Attualmente sono occupati 670 posti letto: si tratta del numero più alto nel 2021. Nelle ultime 24 ore i decessi nel Paese sono stati 77, si deve tornare indietro di undici mesi per trovare un valore simile. I nuovi casi sono invece 4.233.