Covid, Austria annuncia stop a turismo invernale per Natale

In Austria il governo ha deciso lo stop al turismo invernale durante il periodo natalizio. Gli impianti di risalita saranno in funzione per i residenti ma ristoranti e alberghi resteranno chiusi. In questo modo il Paese vuole evitare la diffusione del contagio da coronavirus. In Austria le funivie sono considerate mezzi di trasporto e funzioneranno esclusivamente come tali.