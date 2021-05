Covid, australiani in fuga dall'India ma metà di loro resta a terra

-afp

Un aereo che trasportava più di 70 australiani in fuga dall'India colpita dal virus è atterrato a Darwin, nel nord del Paese. Si è trattato del primo volo arrivato in Australia dopo un controverso divieto di viaggio, ma poco piu' della metà dei 150 prenotati hanno potuto salire sull' aereo. Quarantotto persone sono infatti risultate positive e altre 24 sono rimaste bloccate in quanto loro contatti stretti.