Covid, Australia: Sydney verso libertà dopo 3 mesi lockdown

Ansa

I residenti vaccinati di Sydney usciranno finalmente a metà ottobre da un lockdown di oltre tre mesi. Lo hanno detto le autorità svelando un "piano per la libertà", mentre il numero di casi di Covid-19 in città diminuisce. L'obbligo di restare in casa dovrebbe essere revocato a Sydney e nel Nuovo Galles del Sud quando i tassi di immunizzazione completa supereranno il 70%.