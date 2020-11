Covid, Australia pensa a vaccino obbligatorio per arrivi da estero

Ansa

L'Australia si prepara a richiedere ai passeggeri internazionali in arrivo una certificazione che siano vaccinati contro il Covid-19, mentre le autorità delineano le possibili restrizioni di protezione dal virus, nella futura "nuova normalità". In particolare il ministro della Salute Greg Hunt ha parlato, oltre che della vaccinazione, di una stretta quarantena di due settimane come di condizioni necessarie per entrare nel Paese.