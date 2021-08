Covid, Australia casi in aumento: Melbourne torna in lockdown

ansa

Sono ancora in aumento i casi di Covid in Australia, mentre la diffusione della variante Delta in tutta la Nazionae ha costretto circa i due terzi della popolazione a mettersi in isolamento. Le autorità di Melbourne stanno imponendo a tutti i cittadini l'obbligo di soggiorno a casa per la sesta volta dall'inizio della pandemia. La seconda città più grande dell'Australia e il resto dello Stato di Victoria entreranno in un lockdown di sette giorni.