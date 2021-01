Covid, Australia: AstraZeneca insufficiente per immunità gregge

Il governo australiano potrebbe mettere in pausa la somministrazione del vaccino AstraZeneca, nel programma nazionale di immunizzazione che inizia in febbraio, perchè può non essere sufficientemente efficace per generare l'immunità di gregge. E' quanto sostiene Australian and New Zealand Society for Immunology, osservando che la fase 3 del vaccino, fulcro della strategia di vaccinazione in Australia, mostra un'efficacia di solo il 62%.