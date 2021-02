Covid, AstraZeneca: "Non esiste un mercato secondario di vaccini"

Ansa

"Non esiste nessun mercato secondario, noi riforniamo direttamente i governi". Lo ha assicurato l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, in audizione al Parlamento Ue. Quanto ai ritardi nelle consegne, Soriot ha spiegato che le rese, cioè il numero di dosi prodotte per impianto, "sono state più basse del previsto". "La realizzazione è complessa, richiede una fase di 'learning' a volte molto lenta e questo ha un impatto sui volumi".