Covid, Angela Merkel ai tedeschi: "State a casa per favore"

angela merkel mascherina

Dopo il nuovo picco di casi di coronavirus in Germania (7.830 nelle ultime 24 ore), la cancelliera Angela Merkel chiede ai tedeschi: "Per favore, restate a casa il più possibile". E spiega: "Rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia realmente necessario, a qualsiasi celebrazione che non sia realmente necessaria. Quello che sarà l'inverno, il nostro Natale, sarà deciso nei giorni e nelle settimane a venire".