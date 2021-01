Covid, anche il Messico approva il vaccino AstraZeneca/Oxford

Il Messico ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford per l'uso di emergenza nel Paese, che ha uno dei più alti tassi di vittime del Covid-19 al mondo. Il vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell ha annunciato su Twitter il via libera al vaccino, già autorizzato in Paesi come Gran Bretagna, India e Argentina.