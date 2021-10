Covid, Amazon: negli Usa dipendenti potranno lavorare sempre da remoto

-afp

Amazon consentirà ai propri dipendenti di continuare a lavorare da remoto a tempo indeterminato, purché possano recarsi in ufficio quando necessario. La nuova politica rappresenta un cambio di passo rispetto alla prassi annunciata in precedenza, in base alla quale la maggior parte dei dipendenti avrebbe dovuto presentarsi in ufficio almeno tre giorni alla settimana alla riapertura degli uffici.