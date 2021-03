Covid, allarme quarta ondata negli Stati Uniti: rischio boom di morti

Afp

Mentre alcuni Stati americani come il Texas stanno rimuovendo ogni restrizione anti-Covid, le autorità sanitarie ribadiscono l'allarme per un quarta ondata di contagi a causa delle varianti. E prevedono si possa arrivare fino a 564mila morti entro il 27 marzo. Considerando che ad oggi le vittime totali sono quasi 517mila, negli Usa si assisterebbe a circa 47mila decessi in poco più di tre settimane, con una media di quasi duemila morti al giorno.